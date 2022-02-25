Вашингтон, 25 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Грузию необходимо снабдить оружием, так как Россия якобы может туда «вторгнуться» после военной операции на Украине. Об этом 25 февраля заявил эксперт исследовательского института США The Heritage Foundation Люк Коффи в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«Сейчас самое время начать вооружать Грузию до зубов, а не ждать несколько недель, пока Россия решит вторгнуться в туда (снова), как на Украину», — написал Коффи.

Ранее он выступал за то, чтобы принять Грузию в НАТО по упрощенной схеме. По мнению эксперта, это следует сделать, учитывая верность этой страны Североатлантическому альянсу, а также её стратегическое положение.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин, объявив военную операцию на Украине, отметил, что «военное освоение» этой страны блоком НАТО является неприемлемым. Он также отметил, что Украина «накачивается самым современным оружием».