Москва, 25 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Около 150 тыс. туристов находятся в тех российских регионах, где авиасообщение временно приостановлено. Такие данные приводит 25 февраля пресс-служба Ростуризма.

Krr.aero Международный аэропорт Краснодара

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В основном туристы остаются в Крыму и Краснодарском крае. В настоящее время составляются списки туристов, которые из-за временного закрытия аэропортов не могут прибыть в Россию из других стран.

«По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находится около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных туристов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за специальной военной операции на Украине Росавиация до 2 марта ограничила работу 12 воздушных гаваней на юге РФ. Перевозчикам поручено вернуть гражданам деньги за билеты на отменённые рейсы или предложить иные маршруты.

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