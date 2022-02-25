Париж, , 09:24 — REGNUM По данным общественного здравоохранения Франции, за сутки от COVID-19 умерли 197 человек, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время госпитализированы 26 117 человек, в том числе 1352 — накануне. В реанимации находятся 2656 пациентов с COVID-19.

Кроме того, за сутки в стране выявили 66 732 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Парижа Анн Идальго заявила, что Эйфелеву башню осветят в цвета флага Украины в ближайшие дни.

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