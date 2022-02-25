Белгород, 25 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. За минувшую ночь в Белгородской области происшествий не зарегистрировано, ночь прошла спокойно, сообщил подписчикам 25 февраля губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

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Глава региона намерен проехать по приграничным муниципалитетам, встретиться с главами районов и жителями, оценить текущую ситуацию.

«Поступают вопросы, какая помощь будет организована тем жителям, которые вчера потеряли свои дома, разрушенные полностью или частично. Хотел всех успокоить. Мы, конечно, всестороннюю помощь окажем. Никого в беде не бросим», — заверил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области со стороны военнослужащих ВС Украины по данным ведомства уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль.