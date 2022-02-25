Москва, 25 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Российские миллиардеры после обвала фондового рынка 24 февраля в совокупности потеряли $39 млрд, сообщает Forbes.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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По данным издания, всего с 16 февраля российские миллиардеры обеднели на $90 млрд.

По итогам 24 февраля наибольшие потери у президента «Лукойла» Вагита Алекперова, чье состояние сократилось на $3,8 млрд или на 15,4%.

Больше всего в процентном соотношении потерял основатель TCS Group Олег Тиньков, его состояние сократилось на $2 млрд, или на 52,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 февраля падение фондовых индексов РФ достигло 29−36%, многие акции российских компаний «лежали» на нижних ценовых планках, установленных Мосбиржей.