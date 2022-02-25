Токио, 25 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. На новые антироссийские санкции, которые ранее ввело японское правительство, будет дан ответ Россией. Об этом 25 февраля заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин на пресс-конференции в клубе иностранных журналистов в Токио.

Tokyo.mid.ru Посол РФ в Японии Михаил Галузин

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Как отметил Галузин, российской стороне известно о том, что правительство Японии ввело дополнительные санкции в отношении России.

«Недавно я заявил высокопоставленным представителям японского правительства о том, что, во-первых, такие действия не останутся без ответа. Ответ будет, и я полагаю, он будет серьезным», — сказал он.

Также посол РФ высказал уверенность в том, что такая позиция японских властей является не способствующей развитию дружественных отношений между двумя странами и позитивной атмосфере в российско-японском диалоге, включая вопрос о мирном договоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисидане стал отвечать на вопрос о возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT в качестве санкционной меры за специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.