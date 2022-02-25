Новосибирск, 25 февраля 2022, 08:55 — REGNUM Медицинские учреждения Новосибирской области получили 46 планшетных компьютеров для ковидных бригад, выезжающих на дом. Теперь врач может увидеть всю информацию о пациенте на месте, сделать назначения и оформить больничный.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»
Планшеты выдали службе скорой медицинской помощи и пяти поликлиникам Новосибирска.
Уточняется, что планшеты оснащены средствами защиты информации и выполнены в защищенном корпусе.