Новосибирск, , 08:55 — REGNUM Медицинские учреждения Новосибирской области получили 46 планшетных компьютеров для ковидных бригад, выезжающих на дом. Теперь врач может увидеть всю информацию о пациенте на месте, сделать назначения и оформить больничный.

Мобильные инфекционные бригады Новосибирска получили планшеты Правительство Новосибирской области

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Планшеты выдали службе скорой медицинской помощи и пяти поликлиникам Новосибирска.

Уточняется, что планшеты оснащены средствами защиты информации и выполнены в защищенном корпусе.