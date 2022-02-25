Москва, 25 февраля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал три ошибки президента Украины Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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"Ошибок за время президентства Зеленский сделал много: неугодных политиков сажал, националистам потакал, СМИ закрывал. Но всё-таки вряд ли это привело бы к такому концу. Но были ошибки роковые», — отметил Володин в телеграм-канале.

Первая, по мнению спикера Госдумы, состоит в том, что, сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан».

«Вместо того, чтобы сделать страну внеблоковой, нейтральной (как Австрия, Швейцария, Финляндия) — по факту втянул её в НАТО. Альянс стал поставлять оружие в огромных количествах, отводя Украине незавидную роль территории, где должен был разгореться пожар войны и превратить её затем в пепелище», — рассуждает парламентарий.

Вторая — в том, что, получив в наследство проблему Донбасса, так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР. Зеленский был обязан вести диалог. Именно он похоронил Минские соглашения, убежден Володин.

Третья — заявление о ядерном оружии.

«Угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия стали реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира. Делая такие заявления, он показал себя как безответственный глава государства», — указал Володин.

Он считает, что Зеленского ждет бесславный исход политической карьеры актёра, так и не понявшего, чем отличается игра от реальной ответственности за жизни миллионов людей.

«Вчера американские СМИ опубликовали прогноз Вашингтона, что Киев будет взят в течение 96 часов. 24 часа уже прошли», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ объявил о начале военной операции по просьбе ЛНР и ДНР.