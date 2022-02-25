Сеул, , 08:43 — REGNUM Северная Корея стала одной из худших стран в мире по уровню свободы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад международной правозащитной организации Freedom House.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно документу «Свобода в мире-2022», КНДР набрала 3 балла из 100. Ещё хуже результаты были у Туркмении (2 балла), Южного Судана и Сирии (по 1 баллу).

В интервью радио «Свободная Азия» представитель Freedom House отметил, что ситуация со свободой в КНДР ухудшилась из-за пандемии коронавируса.

Между тем Южная Корея набрала 83 балла из 100, что соответсвует показателю США, Самоа и Румынии.

Неправительственная организация Freedom House публикует ежегодный отчёт о ситуации со свободой в каждой стране с 1973 года. Итоговый балл рассчитывается по сумме баллов, набранных в двух категориях: политические права и гражданские свободы.