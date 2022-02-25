Баку, , 08:39 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 24 февраля выявили 1755 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 10 291 теста. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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За время пандемии в стране выявили 781 538 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 754 041 человека, в том числе 4517 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 18 167 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9330 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 23 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1979 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 10 506 тестов. Выздоровевшими медики признали 7198 человек. Смерть наступила у 27 пациентов с диагнозом COVID-19.