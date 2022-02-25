Симферополь, 25 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Нынешние политики Украины уйдут в небытие и им на смену придут люди, которые будут служить своему народу, а не украинским олигархам. Такое мнение 25 февраля высказала российский сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

Council.gov.ru Сергей Цеков

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Как подчеркнул Цеков, слова которого приводит РИА Новости, Россия не собирается оккупировать Украину, и последняя останется суверенной страной.

«На Украине после завершения специальной военной операции будет сформирована новая власть, которая будет служить, прежде всего, своему народу, а не обслуживать интересы олигархов и других стран, прежде всего, США», — сказал он.

Также российский сенатор отметил, что, по его мнению, многие теперешние украинские политики уйдут в небытие и их заменят совсем другие люди.

«Они будут понимать, что Украине надо быть внеблоковым нейтральным государством, что Украина должна отказаться от милитаризации и строить дружеские отношения с Россией, так как это было на протяжении столетий», — добавил Цеков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейм Польши путем аккламации (то есть без голосования) принял резолюцию, осуждающую российскую спецоперацию на Украине.