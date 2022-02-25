Новосибирск, 25 февраля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Новосибирские общественные организации и отделения политических партий начали сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик и беженцев с Донбасса. Об этом сообщило правительство региона.

Минобороны.рф Гуманитарная помощь

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«Сбором занимается восемь организаций, еще 20 организаций готовы подключиться к сбору помощи после создания единого областного штаба, — прокомментировал министр региональной политики Игорь Яковлев. — Активно откликнулись и волонтерские организации. Новосибирские волонтеры уже готовы ехать восстанавливать инфраструктуру Донбасса».

К работе подключаются и другие организации. Всю актуальную информацию обещают размещать на официальных сайтах областной администрации, общественной палаты региона, а также на сайтах отделений политических партий и общественных организаций.