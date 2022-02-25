Каракас, , 08:26 — REGNUM Губернатор венесуэльского штата Боливар Анхель Маркано открыл наземную границу с Бразилией, закрытую с марта 2020 года из-за пандемии нового коронавируса. Об этом правительственный чиновник 24 февраля объявил в ходе церемонии, трансляция которой велась в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Симон Боливар в Венесуэле Guillermo Ramos Flamerich

Анхель Маркано «Мы находимся в Санта-Элена-де-Уайрен, чтобы объявить об открытии по указанию нашего президента Николаса Мадуро, который распорядился нормализовать работу этого пограничного пункта».

Маркано подчеркнул важность для возобновления торгового и туристического потока пограничного пункта, расположенного вблизи национального парка Канайма с популярными для посещений водопадом Анхель и горой Рорайма.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Венесуэле зарегистрировано более 511 тыс. случаев заражения коронавирусом, порядка 495 тыс. человек выздоровели и более 5600 пациентов с COVID-19 умерли.

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