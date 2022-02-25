Вашингтон, 25 февраля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Сотрудничество США и России, нацеленное на безопасность эксплуатации Международной космической станции (МКС), продолжится несмотря на введение американских санкций из-за ситуации с Украиной. Об этом сообщает 25 февраля CNN, ссылаясь на представителя NASA.

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Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предупредил о возможных «драматических последствиях» прекращения космического сотрудничества России и США. Как сообщало ИА REGNUM, он выразил надежду, что совместная работа всё же продолжится.

По словам представителя NASA, космическое агентство США продолжает работать с Роскосмосом и другими международными партнёрами для постоянной безопасной эксплуатации МКС. В настоящее время на орбите работают два российских космонавта, четыре американских и один европейский астронавт.

«Новые меры экспортного контроля будут по-прежнему способствовать сотрудничеству США и России в области гражданского космического пространства. Никаких изменений в поддержке агентством текущих операций на орбите и наземных станциях не планируется», — продолжил он.

Бывший астронавт Гаррет Райзман рассказал, что российский сегмент орбитальной станции не может функционировать без электричества на американской стороне, а американской стороне нужны силовые установки, которые находятся на российском сегменте. Поэтому «развод» в данном случае невозможен.

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