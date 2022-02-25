Брюссель, 25 февраля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Экстренный саммит по ситуации на Украине провели лидеры стран и правительств Евросоюза в Брюсселе. Об этом 25 февраля сказано в итогом документе саммита.

Саммит ЕС

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

На саммите был окончательно утверждён второй пакет санкционных мер в отношении России в связи с проведением военной операцией на Украине. Санкции затронут финансовый, энергетический и транспортный сектор страны, коснутся продукции двойного назначения и экспортного контроля, финансирования, а также визовой политики.

Пакет санкций ожидает формальное одобрение Советом ЕС в самое ближайшее время, после чего он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу.

Отмечается, что после оперативного утверждения второго пакета санкций, участники саммита большую часть времени обсуждали третий пакет санкционных мер. В рамках этого пакета обсуждалась возможность включения российского лидера Владимира Путина в так называемый «чёрный список», а также возможность отключения России от платёжной системы SWIFT.

Ряд стран настаивает на принятии обеих санкционных мер, в частности, за отключение России от SWIFT выступила Германия. Однако конкретного решения по такому варианту третьего пакета санкций пока нет.