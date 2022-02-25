Париж, 25 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил российского президента Владимира Путина провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом Макрон заявил по итогам телефонной беседы с Путиным, сообщает 25 февраля RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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По словам французского лидера, разговор по телефону был «быстрым, откровенным и прямым». Первым делом, отметил Макрон, он попросил Путина как можно скорее прекратить боевые действия на Украине.

Во-вторых, глава Франции предложил Путину «провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться».

В Кремле сообщили, что президенты России и Франции провели «серьёзный и откровенный» разговор. Они обменялись мнениями о происходящем вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский рассказал, что неоднократно запрашивал разговор с российским лидером Путиным, но ответа не получил.

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