Сухум, , 08:01 — REGNUM В Абхазии в течение суток 24 февраля в ходе 348 исследований выявили 194 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 172 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 44 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 51 478 носителей SARS-CoV-2. Из них 44 323 человека признали выздоровевшими, в том числе 240 — за последние сутки. За всё время 646 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали один такой случай.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении за сутки 183 носителей SARS-CoV-2 в результате 411 исследований. За сутки зарегистрировали три смерти пациентов с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 656 человек.