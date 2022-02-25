Пекин, 25 февраля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Властям Евросоюза следует услышать опасения России по вопросам безопасности и повлиять на Соединенные Штаты для смены внешнеполитического курса. Об этом сообщается в авторской статье китайской газеты Global Times.

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Авторы публикации указывают, что развитие обстановки на Украине обязательно повлияет на политические и экономические последствия во всей Европе. По их мнению, попытки европейских стран восстановить свою экономику после пандемии COVID-19 будут сорваны эскалацией напряженности вокруг Украины.

Global Times отмечает, что ряд стран — членов Евросоюза поддерживают тесные экономические связи с Россией, поэтому введение жестких санкций ударит и по ним. В частности, это ударит по поставкам энергоносителей, а также приведет к оттоку капитала с европейских рынков. Также ряду стран ЕС придется закупать сжиженный природный газ у США, который дороже российского голубого топлива.

Китайская газета подчеркивает, что главным выгодоприобретателем от сложившейся ситуации станет Вашингтон. В связи с этим, считают авторы статьи, европейским странам нужно внимательно выслушать справедливые опасения России по вопросам безопасности, а также оказать давление на США с целью сменить американский курс внешней политики.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран ЕС начали подготовку нового пакета антироссийских санкций, который может быть принят на экстренном саммите в Брюсселе. Пока конкретного решения по ограничительным мерам не принималось, однако не исключается введение персональных санкций против российского лидера Владимира Путина, а также отключение России от системы платежей SWIFT.