Москва, 25 февраля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Около 160 авиарейсов задержали или отменили в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». Об этом свидетельствуют данные о вылетах с портала «Яндекс.Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет

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В частности, по данным на 07:20 по московскому времени на 25 февраля во «Внуково» отменили 58 рейсов, еще 13 задерживаются. В воздушной гавани «Домодедово» задержали семь перелетов, еще 16 отменили. В столичном аэропорту «Шереметьево» отменили 60 авиарейсов, еще семь в настоящее время задерживаются.

Ранее Росавиация заявила, что оставляет за собой право ответить на санкции Великобритании против российских авиаперевозчиков. В частности, британская сторона приостановила лицензию авиакомпании «Аэрофлот» на пассажирские перевозки.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Росавиация объявила о приостановке работы ряда воздушных гаваней на юге России. Поводом для приостановки деятельности послужило обострение ситуации на Украине.