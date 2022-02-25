Вашингтон, 25 февраля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. США намерены поддерживать с Россией военные контакты, чтобы предостеречь её «от просчётов» в ситуации на Украине. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 24 февраля заявил в интервью телекомпании CBS .

merlinsinlove Солдат армии США

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Ему был задан вопрос, какие меры принимает администрация США для снижения риска «случайной эскалации с российскими силами» для американских военных на Украине.

Энтони Блинкен «Вы всегда хотите удостовериться в том, что у вас нет просчётов, несчастных случаев. Поэтому то, что мы хотим сделать, это быть в контакте с Россией в военном плане, чтобы очень чётко дать понять, чем она рискует, если допустит просчёт».

Блинкен подчеркнул, что США «обеспокоены безопасностью» всех своих друзей на Украине, «должностных лиц и других», и делают «всё возможное» для их поддержки. Глава американского внешнеполитического ведомства вновь заявил о намерении властей России восстановить СССР.

На вопрос о предостережении президента России Владимира Путина третьим странам о последствиях, в случае их вмешательства в события на Украине, Блинкен ответил, что «не может точно сказать», что подразумевал под этими словами российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине стала темой переговоров главы Пентагона Ллойда Остина и министров обороны других стран НАТО, а также ряда европейских партнёров США.