Тегеран, 25 февраля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. 24 февраля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 135 952, причем 226 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«За последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончалось 226 иранцев, в результате чего общее число погибших достигло 135 952 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки в стране было выявлено 12 957 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2263 человека госпитализированы.

Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 579 768 пациентов из общего числа 7 011 932 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 4110 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 62 661 757 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 55 297 216 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.