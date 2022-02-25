Сеул, 25 февраля, 2022, 05:34 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 165 890 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

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Из них 165 749 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республике из-за границы. При этом центр фиксирует небольшое снижение, по сравнению с показателями за предыдущий день. Тем не менее эксперты не исключают, что к середине марта в Республике Корея будут выявлять по 250 тыс. зараженных ежесуточно. Предполагается, что это будет пик заболеваемости коронавирусной инфекции внутри страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 2 665 077. Также за минувшие сутки в стране скончались 94 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 7 783 человека.