Вашингтон, 25 февраля, 2022, 04:40 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен хочет добиться «решительного международного реагирования» на действия России на Украине. Об этом он заявил в ходе переговоров с главой МИД ОАЭ Абдаллой ибн Зайедом.

U.S. State Department Тони Блинкен

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"Говорил с министром иностранных дел ОАЭ о преднамеренном, неспровоцированном и неоправданном нападении на Украину. Была подчёркнута важность решительного международного реагирования для поддержания суверенитета Украины и достижения мира и безопасности через СБ ООН», — сообщил Блинкен в своём аккаунте в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США ввели очередные санкции против России из-за начатой ей военной операции на Украине. При этом в Вашингтоне неоднократно подчёркивали, что ни США, ни НАТО не будут оказывать Киеву военную помощь.