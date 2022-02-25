Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2022, 03:49 — ИА Регнум. С начала военной операции России на Украине на территории Ростовской области разорвалось не менее 14 снарядов. Об этом было заявлено на прошедшем в этом регионе совещании, которое провёл со своими подчинёнными глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

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В ходе совещания также было отмечено, что в результате попадания украинского боеприпаса было разрушено помещение, использовавшееся погрануправлением ФСБ РФ. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

Напомним, 24 февраля российские вооружённые силы начали военную операцию на Украине.