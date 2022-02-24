Иерусалим, 25 февраля, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Глава МИД Израиля Яир Лапид обсудил с главой Госдепа США Энтони Блинкеном ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

Gaetano Virgallito Израиль

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"Собеседники обсудили ситуацию на Украине и вытекающие из этого глобальные последствия», — заявили в МИД Израиля.

Отмечается, что Лапид был обеспокоен судьбой израильских граждан, оказавшихся на территории Украины и столкнувшихся с проблемами по эвакуации. Также он предложил Блинкену предоставить киевским властям гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Израиля на Украине призвало израильских граждан эвакуироваться через Польшу. Их призвали прибыть на погранпереходы на польско-украинской границе.