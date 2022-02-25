Горловка, ДНР, , 01:14 — REGNUM Два человека погибли в результате обстрела со стороны украинских боевиков в городе Горловка в Донецкой Народной Республике, заявил мэр города Иван Приходько на своем официальном канале в Telegram.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Увы, погибли двое наших жителей и ранено шестеро», — заявил он.

Приходько добавил, что в результате обстрелов со стороны украинских карателей в Горловке повреждения получили 45 домов и объектов гражданской инфраструктуры. По его словам, в населенном пункте до сих пор около двух десятков трансформаторных станций остаются без электроснабжения, четыре котельные не работают.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что всего к вечеру 24 февраля в Донецкой Народной Республике от обстрелов украинских боевиков пострадали около 60 зданий. Отмечалось, что каратели использовали реактивную и ствольную артиллерию, а также минометы.