Рим, 25 февраля, 2022, 00:40 — ИА Регнум. За минувшую неделю, 17−23 февраля, количество госпитализаций зараженных коронавирусом в больницы Италии сократилось на 16,2%, сообщили в экспертном институте Gimbe в четверг, 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число госпитализированных в палаты и отделения интенсивной терапии за тот же период сократилось на 19,9%.

По данным на24 февраля, в Италии умерли154 013человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на249(днем ранее — на252). Число подтвержденных носителей выросло на46 169(днем ранее — на49 040). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет12 651 251 — более 21% населения страны. В настоящее время заражены1 199 228человек (на22 195 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,2 миллионачеловек (более 81,7% граждан страны).