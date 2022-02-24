Тирана, 25 февраля, 2022, 01:17 — ИА Регнум. Президент Албании Илир Мета 24 февраля созвал заседание Совета национальной безопасности в связи с ситуацией на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марионетка

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выступил перед СМИ и выразил сожаление в связи с гибелью людей в ходе военных действий и гарантировал, что Албания будет поддерживать позицию союзников по НАТО и ЕС.

«Неспровоцированную и не имеющую оправданий эскалацию ситуации» назвали тяжким нарушением международного права, Устава ООН, Минских соглашений, Будапештского меморандума.

Мета призвал Россию немедленно «отказаться от пути насилия и агрессии и соблюдать международное гуманитарное право».