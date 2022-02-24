Рим, 25 февраля, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Даже после отмены режима ЧП в Италии (намечена на 31 марта) отменять масочный режим в общественных пространствах закрытого типа не следует, заявили в четверг, 24 февраля, в экспертном институте Gimbe.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стране по-прежнему фиксируется около 50 тысяч новых случаев заражения ежедневно, и для того, чтобы двигаться к полноценному восстановлению экономики, нужно продолжать борьбу с эпидемией и, в частности, сохранять масочный режим, уверены эксперты.

По данным на24 февраля, в Италии умерли154 013человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на249(днем ранее — на252). Число подтвержденных носителей выросло на46 169(днем ранее — на49 040). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет12 651 251 — более 21% населения страны. В настоящее время заражены1 199 228человек (на22 195 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,2 миллионачеловек (более 81,7% граждан страны).