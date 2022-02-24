Тирана, , 23:48 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1743 человек выявили 191 новый случай заражения коронавирусом. Скончался в стране один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 378. Об этом сообщило вечером 24 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Банк Албании. Тирана Liridon

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 271 141 случай заражения коронавирусом, 264 287 человек излечились, скончались 3458 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 68 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 3396, оно в Албании, как и в соседних странах, снижается весь февраль, при этом около трети выявленных активных заражений — 982 — приходится на Тирану.

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