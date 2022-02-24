Скопье, 24 февраля, 2022, 23:23 — ИА Регнум. В Северной Македонии 24 февраля в результате обследования 2818 образцов выявили 631 нового носителя коронавируса, при этом 102 заражения — повторные. Также в стране зарегистрировали 910 случаев выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Yemc Скопье, Soravia Center Северная Македония

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По последним данным, за сутки в стране скончались шесть пациентов с COVID-19, в этот же день было зарегистрировано четыре произошедших ранее летальных исхода.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 295 712 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8968, 281 582 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 5162 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад.