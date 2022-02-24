Женева, Швейцария, , 22:36 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 1 826 122 новых случая заражения коронавирусом, скончался ещё 11 041 пациент с COVID-19. Такие данные приводит 24 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 428 511 601 носитель коронавирусной инфекции, подтверждён 5 911 081 случай смерти от заболевания.

Днём ранее ВОЗ сообщала о 1 702 460 выявленных инфицированных и 7681 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.