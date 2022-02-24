Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден санкционировал развертывание воздушных и наземных сил США в Европе, подтвердив приверженность Штатов защищате НАТО, сообщает 24 февраля CNN.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы предпринимаем шаги для защиты наших союзников по НАТО. Особенно на востоке», — указал Байден во время выступления в Белом доме и продолжил: «Завтра члены НАТО созовут саммит. Соберутся лидеры 30 стран-союзников и близких партнеров. Они подтвердят нашу солидарность и обсудят следующие шаги, которые мы предпримем для дальнейшего укрепления альянса НАТО».

При этом президент ясно дал понять, что американские военные отправятся в Европу не для военных операций на Украине, а для защиты альянса НАТО.

«Несмотря на то, что мы предоставили Украине более $650 млн на оборону… Наши силы не принимают участие и не будут принимать участие в конфликте между Россией и Украиной. Наши силы отправятся в Европу не ради войны на Украине, а ради защиты наших союзников по НАТО и поддержки этих союзников на востоке. Я скажу предельно ясно — Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО, используя всю мощь американской силы», — сказал он.

Позже Байден сообщил о санкционировании развертывания наземных и воздушных сил США на восточном фланге Европы, а также отправку дополнительных военных и средств США в Германию.