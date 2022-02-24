Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил во время выступления в Белом доме, что США пока не намерены отключать Россию от банковской системы SWIFT на фоне ситуации в Украине, сообщает 24 февраля CNN.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Оглашая список санкций Бейден указал, что под них попадут несколько банков России. При этом он уточнил, что по масштабу санкции будут сравнимы с отключением России от SWIFT.

Напомним, что ранее в своем обращении Байден заявил, что военные действия на Украине будут иметь тяжелые последствия для России в экономическом и стратегическом плане.