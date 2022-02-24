Стокгольм, 24 февраля, 2022, 21:47 — ИА Регнум. По оценке министерства иностранных дел Швеции, в настоящее время на территории Украины находится порядка 200 шведских подданных. Об этом 24 февраля сообщила газета Aftonbladet.

Tage Olsin МИД Швеции

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«Вся информация об этих цифрах — это, конечно, меняющаяся материя», — сказали журналистам в пресс-службе МИД Швеции.

Всем шведским гражданам рекомендуется немедленно покинуть страну, если это возможно. А тем, что находится вблизи военных действий и не может безопасно уехать с Украины, «настоятельно рекомендуется оставаться дома и быть в курсе событий».

Напомним, Швеция осуждает начатую 24 февраля Россией военную спецоперацию, нацеленную на поддержку ДНР и ЛНР.