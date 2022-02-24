Ижевск, 24 февраля, 2022, 20:27 — ИА Регнум. В Ижевске до настоящего момента подготовили два пункта временного размещения на случай прибытия в регионе жителей Донбасса. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Пресс-служба правительства Удмуртии Пункт временного размещения в Ижевске

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Одни пункт рассчитан на 90 мест, еще один — на 160 мест. В случае необходимости имеется возможность по развертыванию дополнительных пунктов временного размещения прибывающих жителей ДНР и ЛНР.

«Граждане централизованно прибывают на вокзал, далее автотранспортом направляются в ПВР. На месте всех людей, вынужденно покинувших территорию Донбасса, осмотрят медики, проведут тестирование на коронавирус. Здесь же будут работать сотрудники МВД по Удмуртии с точки зрения миграционной политики», — пояснил Семенов. Он добавил, что размещенным в пунктах приезжим будет предоставлена информация о наличии свободных вакансий, также будут составляться списки предметов первой необходимости, которые могут потребоваться дополнительно.

По словам и.о. министра здравоохранения Удмуртии Натальи Якимовой, в каждом пункте выделены блоки, где будут находиться граждане с положительным тестом на коронавирус, который переносится бессимптомно. В случае необходимости приезжие будут госпитализированы в ковид-центры.

Пункты временного размещения проверили специалисты регионального управления Роспотребнадзора и МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 февраля на территории Удмуртии вводится режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств региональной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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