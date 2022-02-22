Ижевск, , 15:57 — REGNUM С 21 февраля на территории Удмуртии вводится режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств региональной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

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Отмечается, что решение о вводе такого режима принято в связи с ожиданием прибытия эвакуированных жителей Луганской и Донецкой народных республик.

В правительстве подчеркнули, что для обеспечения всесторонней поддержки прибывающих создан оперативный штаб, который будет заниматься первоочередными вопросами жизнеобеспечения всех приезжих.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия создала условия для приема 250 эвакуированных мирных жителей Донецкой и Луганской народный республик. Глава Удмуртии Александр Бречалов заверил, что готовы и социальные службы, и здравоохранение, также будет обеспечена возможность приезжающим детям посещать школы и детские сады.

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