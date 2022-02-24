Подгорица, 24 февраля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. За последние сутки в Черногории зарегистрировано 200 новых случаев заражения коронавирусом, два человека умерли от ковида, сообщает институт общественного здравоохранения.

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Доля новых положительных случаев в общем числе протестированных на 23.02.2022 . составила 11,9%.

Самому младшему из умерших было 64, а самому старшему — 71 год. Всего с начала пандемии в Черногории от ковида умерли 2672 человека.