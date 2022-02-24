Йошкар-Ола, 24 февраля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 24 февраля выздоровели с начала пандемии 31 523 жителя республики, за последние сутки выписаны 282 человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 42 396 случаев заражения коронавирусом, из них 131 — за последние сутки. 1028 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне умерли семь человек с COVID-19, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались пятеро жителей Марий Эл.

За день в ковид-стационары госпитализировали 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 23 февраля лечение получали 525 пациентов, из них у 328 жителей подтверждено заражение коронавирусом.

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