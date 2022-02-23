Йошкар-Ола, , 13:26 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 22 февраля лечение получают 525 пациентов, из них у 328 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

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В том числе, у 493 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 456 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 69 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 35 человек, выписаны 69 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 февраля выздоровели с начала пандемии 31 241 житель республики, за последние сутки выписаны 294 человека. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 42 265 случаев заражения коронавирусом, из них 182 — за последние сутки.

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