Вашингтон, 24 февраля, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Из Пенсильвании, США, отправилась первая из многочисленных колонн грузовиков дальнобойщиков. В ближайшие дни они намерены прибыть в Вашингтон для протеста против принудительной вакцинации от коронавируса, сообщает 24 февраля Fox News.

(сс) Mark Olsen Вакцинация против коронавируса в США

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В основном дальнобойщики сосредоточены на противостоянии правительственным приказам, связанным с COVID-19. Ожидается, что в связи с ожидаемым наплывом грузовиков, национальная гвардия США придет на помощь офицерам для обеспечения безопасного дорожного движения. Ранее канадские дальнобойщики были разогнаны властями после многонедельной демонстрации против приказа о вакцинации.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол из штата Северная Каролина осудил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что он сослался на закон о чрезвычайных ситуациях для подавления протестов дальнобойщиков. Пол указал, что данный закон является крайне опасным, и предостерег США от использования аналогичного законодательства.