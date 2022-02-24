Москва, 24 февраля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Контрнаступление на подразделения ВСУ продолжают войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России, заявил 24 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

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Уточняется, что сопротивление военным Донбасса и России оказывают в основном вооружённые отряды украинских националистов.

Что касается военнослужащих Украины, они от боевых столкновений стараются уклоняться, договариваясь о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции.