Москва, , 16:48 — REGNUM Россия обладает финансовыми ресурсами, которые необходимы для защиты финансовой системы в условиях санкций и угроз. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе правительства России.

Правительство России Government.ru

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«На сегодняшний день Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз», — говорится в заявлении правительства, распространённом пресс-службой.

Уточняется, что для защиты рынков и отдельных компаний сформированы чёткие планы, в рамках данной работы уже проведены имитационные мероприятия — стресс-тесты. Они смоделировали последствия введения санкций. В настоящее время финансовый рынок и крупнейшие компании полностью готовы к реализации подготовленных планов.

В правительстве рассказали, что аукционы по размещению ОФЗ приостановят на ближайшие недели.

«Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете федерального бюджета (более 4,5 трлн рублей при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях — 2,2 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещений», — поясняется в информации.

Развитие ситуации на финансовых рынках продолжат отслеживать Минфин и Банк России, чтобы при необходимости были приняты дополнительные меры по обеспечению финансовой стабильности, добавили в правительстве.