Москва, , 16:19 — REGNUM Российское правительство поможет обеспечить устойчивую работу попавшим под санкции Запада компаниям. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе правительства России.

Правительство РФ Ac.gov.ru

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В правительстве заверили, что для устойчивой работы компаний, попавших в санкционные списки западных стран, им будет оказано содействие в сохранении рабочих мест и зарплат.

«Правительство РФ будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат», — рассказали в правительстве.