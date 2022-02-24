Симферополь, 24 февраля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Несколько случаев разрыва снарядов зафиксировано на территории Крыма 24 февраля. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

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В результате взрывов пострадавших на территории Крыма нет, приводит ТАСС слова главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о разрыве боеприпаса, прилетевшего с территории Украины, на территории Краснодарского края. В Белгородской области местный житель получил ранение ноги.