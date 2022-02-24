Москва, 24 февраля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Москве с начала кампании по сбору гуманитарной помощи для беженцев Донбасса собрали свыше 23 тыс. единиц товаров и двух тонн продовольствия. Об этом 24 февраля сообщает оперативный штаб столицы.

Mil.ru Российская гуманитарная помощь

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признала ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Гуманитарную помощь собирают для приехавших в Россию беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик. Пункт приёма открыт по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, в штабе «Мосволонтёра». Также принести гуманитарную помощь можно в один из 11 окружных центров Московского дома общественных организаций.

«Чаще всего москвичи приносят продукты питания. Также в качестве гуманитарной поддержки поступают средства личной гигиены, книги, обувь и детские товары. Сейчас необходимы детские коляски, кроватки, ходунки, стульчики и другие детские товары», — рассказали в оперштабе столицы.