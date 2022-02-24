Варшава, , 15:49 — REGNUM 24 февраля Министерство здравоохранения Польши опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последние сутки в республике.

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 13 328 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки с диагнозом COVID-19 в республике умерло 117 человек.

Наибольшее количество новых заражений — 3 387 новых случаев — зафиксировано в Мазовецком воеводстве. Наименьшее число случаев (265 новых случаев) за последние 24 часа зафиксировано в Подлясском регионе.

В настоящее время (по состоянию на 24 февраля) в больницах по всей Польше с диагнозом COVID-19 лечатся 18 994 пациента. Из них 1 199 человек подключены к искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше зафиксирован 5 614 456 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом умерло 110 467 человек.