Тбилиси, 24 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не будет прививаться третьей дозой вакцины от COVID-19, так как в сложившейся ситуации это «не имеет смысла». Об этом глава правительства сообщил на телеканале «Рустави 2».

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

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Он отметил, что один из министров привился четыре раза, но и это не защитило его от заражения штаммом «Омикрон». При этом Гарибашвили призвал не считать его «антиваксекром».

"Меня, человека, который ввёз в страну 5 млн доз вакцин, критикуют за отношение к прививкам и называют «антиваксером», — сказал премьер-министр. — Послушайте ведущих учёных мира. Даже они не знают, что из себя представляет «омикрон», реально же это начало конца пандемии».

Напомним, Гарибашвили в 2021 году два раза привился вакциной от Pfizer, а потом переболел COVID-19. В феврале 2022 года он снова заразился коронавирусом.