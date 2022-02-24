Новосибирск, 24 февраля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области на сегодняшний день работают все пункты вакцинации от коронавируса. Об этом было сказано на брифинге оперштаба сегодня, 24 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Alania.gov.ru Вакцинация от коронавируса

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По официальным данным, первым компонентом вакцины от коронавируса в общей сложности привито уже более 1 млн 561 тысячи жителей Новосибирской области. Полный курс вакцинации прошли более 1 млн 494 тысячи человек. В запасе — более 543 тысяч комплектов вакцины.

По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, хорошими темпами идёт ревакцинация — её показатели в Новосибирской области одни их лучших в стране.