София, , 15:10 — REGNUM Власти Болгарии объявили о смягчении карантинного режима в стране в контексте пандемии COVID-19. Об этом 24 февраля сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, по всей стране отменена система так называемых «Зеленых сертификатов» (документов о прививках или справок об отсутствии коронавирусного заболевания), возобновлена работа ряда ночных клубов и круглосуточных ресторанов. В некоторых общественных заведениях разрешен вход посетителей без медицинских масок.

«В целом заболеваемость COVID-19 в Болгарии пошла на спад, этому способствовала массовая вакцинация населения страны, и соблюдения гражданами элементарных правил гигиены», — отмечено в заявлении болгарского Минздрава.

По состоянию на 24 февраля общее число жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,08 млн. человек. Из них скончались 35 298 пациентов.